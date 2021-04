Ouro fecha em queda com alta nos juros dos Treasuries, mas câmbio limita perdas

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira (19) pressionado pelos juros dos Treasuries, que voltaram a subir depois de terem cedido em pregões anteriores. O recuo no preço do metal precioso, contudo, foi atenuado pela desvalorização do dólar e por um possível aumento da importação da commodity pela China.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho encerrou a sessão com perda de 0,54%, a US$ 1.770,6 a onça-troy.

O retorno da inclinação da curva de juros dos Treasuries impactou o ouro nesta segunda, já que o movimento retira o apelo do metal precioso, que, assim como os títulos da dívida americana, é considerado um ativo de segurança.

Ainda assim, o ouro se beneficiou da queda do dólar. Quando a moeda dos EUA está desvalorizada globalmente, os preços das commodities ficam mais atrativos para quem negocia com outras divisas.

Além disso, de acordo com Julius Baer, os preços do ouro receberam um impulso após a Reuters noticiar que a China deve aumentar suas importações do metal precioso. No ano passado, segundo o Julius Baer, o país asiático importou 80% menos ouro do que em 2019.

O Julius Baer, contudo, não estima que os preços do ouro aumentarão de forma duradoura por causa do impulso chinês. "Primeiro, grande parte dessas importações será usada para repor estoques esgotados", afirma o analista Carsten Menke, do banco suíço.

Agência Estado