Exterior e Orçamento em dia de vencimento de opções deixam Ibovespa instável

A instabilidade parece já nortear os negócios na B3. Após abrir nesta segunda-feira (19) na faixa dos 120 mil pontos, o Ibovespa caiu para a mínima aos 120.812,33 pontos e já testou máxima aos 121.224 pontos. A mudança de sinal do índice Ibovespa coincidiu com a alteração de queda para alta das ações da Petrobras, à medida que o petróleo mantinha-se com valorização. Às 10h42min, portanto, já voltava a cair 0,03%, aos 121.073,60 pontos, em linha, de certa forma, com Nova York. Petrobras subia 0,44% (PN) e 0,49% (ON), enquanto Vale ON tinha ganho de 0,87% perto de 10h40. Esses papéis são os que mais ficam no radar em dias como hoje, de vencimento de opções sobre ações.

A toada lenta do exterior impede o Ibovespa de ter um sexto pregão seguido de ganhos. A espera por uma definição do Orçamento de 2021 prometida para hoje pelo presidente Jair Bolsonaro também deixa o investidor da B3 um pouco menos propenso ao risco, já que não se sabe o que será aprovado.

O IBC-Br subiu 1,70% em relação a janeiro, Nem mesmo o crescimento pela décima vez seguida do indicador de atividade do Banco Central (BC) empolga.ficando exatamente no teto das estimativas da pesquisa do Estadão. Já na comparação com fevereiro de 2020, mostrou alta de 0,98% (previsões de -1,89% a alta de 1,20%, mediana de -0,10%).

"Além do IBC-Br ser bom, o quadro externo é bom apesar do leve recuo em Nova York após ganhos robustos recentes. A Ásia começou a reagir depois de uma série de indicadores positivos da China, e o Brasil deve ir na mesma linha. Só a Índia que há mais preocupação por causa do recorde de casos de Covid-19. Além disso, na Europa, a Pfizer vai entregar mais 100 milhões de doses de sua vacina contra o coronavírus ainda este ano", avalia Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

A empresa anunciou oferta de ações que pode girar até R$ 6,458 bilhões. O IBC-BR pode dar novo impulso a varejistas, que já comemoraram na semana passada a reabertura de alguns segmentos em São Paulo após o plano de maior restrição. Além disso, as ações da Lojas Renner devem atrair as atenções.

Em contrapartida, a proximidade do prazo para entrega do Orçamento 2021, que termina na quinta-feira, 22, um dia depois do feriado de Tiradentes, quando o Ibovespa ficará fechado, deixa o investidor mais comedido.

O Orçamento é alvo de divergência entre o Congresso e a equipe econômica, que recomenda o veto a parte do texto. Segundo apurações, o uso da "sobra" de recursos do Bolsa Família neste ano é uma das alternativas que estão em análise para compor a "cesta" de medidas necessárias ao acordo entre governo e Congresso para o ajuste no Orçamento de 2021. O uso dos recursos ainda não está 100% decidido, mas se for utilizado terá que "seguir a linha do TCU".

"Vamos ver o que o presidente Jair Bolsonaro falará sobre o assunto ou entregará", diz Cruz, completando ainda que a Cúpula do Clima organizada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que começa na quinta-feira, e terá a participação de Bolsonaro, também será acompanhando com afinco pelo mercado.

Os olhares sem dúvida estarão principalmente no presidente brasileiro, que vem sendo cobrado por suas ações - ou falta de - na Amazônia. EUA e Brasil, no entanto, não devem assinar nenhum um acordo bilateral formal durante a cúpula do clima.

No campo corporativo, as ações da JBS podem reagir à noticia de que sua subsidiária nos Estados Unidos recolherá cerca de 2,2 toneladas de carne desossada importada no país. Às 10h49min, subiam 2,45%.

Agência Estado