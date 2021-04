ExpoBento e Fenavinho são adiadas para 2022

A realização da 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho, que deveria ocorrer em junho de 2021 foi adiada para 2022. Segundo a diretoria responsável pelos eventos, o atual cenário da pandemia no Brasil inviabiliza sua organização nas datas previstas. Agora, a expectativa é que a feira e a festa aconteçam de 9 a 19 de junho de 2022, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

"Quando transferimos a programação da feira e da festa para junho de 2021, acreditávamos encontrar um cenário com condições ideais para realização das atividades com total segurança no que diz respeito à saúde e bem-estar de expositores, visitantes, prestadores de serviço e demais envolvidos nos eventos. Porém, a realidade não confirmou aquilo que antecipavam os prognósticos acerca da evolução da pandemia", explica o diretor geral da 30ª ExpoBento, Gilberto Durante.

A organização lembra que o Brasil enfrenta, ainda, um momento delicado da pandemia, com elevados números de contaminados e óbitos. O sistema de saúde pública nacional beira o colapso, sofrendo com altas taxas de ocupação, exaustão de profissionais, carência de medicamentos e insumos. O processo de vacinação transcorre com ritmo diferente do desejado e necessário para imunizar a população. "A realidade que se apresenta, infelizmente, não oferece condições para que a 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho ocorram neste ano. Por esse motivo, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, entidade promotora da feira e festa, em alinhamento com o Poder Público Municipal de Bento Gonçalves, ponderou muito, analisou inúmeros aspectos, e optou por essa definição", comenta o presidente da entidade, Rogério Capoani.

A tomada dessa decisão equaciona uma série de fatores. "O primeiro deles, de forma inquestionável, é o zelo pela saúde e bem-estar dos expositores, visitantes e prestadores de serviço ligados a ExpoBento e Fenavinho - que estaria sendo colocado em risco com a realização dos eventos neste ano, contrariando as recomendações das autoridades médicas, unânimes ao defender que se evitem aglomerações e que se promova o distanciamento social", evidencia Roberto Cainelli Júnior, coordenador da 17ª Fenavinho.

Há, também, a responsabilidade da equipe de organização em realizar um evento alinhado às expectativas de patrocinadores, no que diz respeito à visibilidade para suas marcas, e também de expositores, no que tange a geração de negócios. Esses retornos estão diretamente condicionados ao fluxo de pessoas durante os 11 dias de feira/festa. Pelos atuais protocolos, essa capacidade de circulação seria severamente restringida. Em pesquisa realizada com os expositores, 90,75% dos empresários informaram concordar com o adiamento da 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho para o ano de 2022.