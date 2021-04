Inflação de Porto Alegre cai na segunda semana de abril, aponta FGV

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A inflação de Porto Alegre, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), variou 1,03% na segunda semana de abril, registrando uma queda de 0,11% percentual na comparação com a semana imediatamente anterior, revelou a Fundação Getulio Vargas (FGV). No geral, o IPC-S ficou em 0,74%.

Os grupos Transporte e Habitação foram os principais desaceleradores do indicador na capital gaúcha. Gasolina (7,14%) e gás de botijão (5,12%) foram as principais influências individuais positivas, enquanto tomate (-7,68%) e batata-inglesa (-6,71%) impactaram de forma negativa.

Abaixo, confira as apurações realizadas pela FGV do IPC-S em todas as sete capitais abarcadas pela instituição: