Bolsas asiáticas fecham em alta, com destaque para setores de turismo e tecnologia

As principais bolsas asiáticas encerraram a sessão desta segunda-feira (19) em alta, com os setores de turismo e tecnologia em destaque. Investidores esperam crescimento das viagens na China nos próximos meses, sobretudo a partir do feriado do Dia do Trabalho, em maio, enquanto também repercutem o lançamento do carro inteligente da Huawei.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,44%, a 3.477,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,44%, a 2,274.36 pontos. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou o dia em alta de 0,46%, aos 29.103,88 pontos.

Para além do impulso positivo vindo de Nova York, onde o índice S&P 500 encerrou a sexta-feira em novo recorde, as ações na Ásia se beneficiam de perspectivas positivas de investidores para a recuperação econômica. De acordo com a Chasing Securities, papéis do setor de turismo vão se fortalecer no segundo trimestre, à medida que mais chineses forem vacinados contra a covid-19. "Espera-se que os turistas da China façam 200 milhões de viagens durante o feriado de cinco dias do Dia do Trabalho, tornando-o o mais movimentado de todos os tempos", diz a corretora. Negociadas em Xangai, as ações da China Eastern Airlines subiram 1,23% nesta sessão.

O setor de tecnologia também mostrou destaque, com a BAIC BluePark New Energy disparando 10% em Xangai. A empresa é parceira da Huawei em um projeto de carros inteligentes lançado no último sábado.

Entre outras praças asiáticas, o índice Nikkei, de Tóquio, encerrou o dia em leve alta, de 0,01%, aos 29.685,37 pontos. O índice Kospi, de Seul, registrou a mesma variação positiva, subindo aos 3.198,84 pontos. Na Oceania, o índice S&P 500/ASX, da bolsa de Sidney, avançou 0,03%, aos 7.065,60 pontos.

Agência Estado