Bolsas asiáticas fecham em alta, após sólidos dados econômicos da China

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta sexta-feira (16) após a divulgação de sólidos dados econômicos chineses, incluindo números do Produto Interno Bruto (PIB), embora a maioria deles tenha vindo abaixo das expectativas. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,81%, a 3.426,62 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,62%, a 2.220,22 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve modesta valorização de 0,14% em Tóquio, a 29.683,37 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi registrou ganho similar em Seul, de 0,13%, a 3.198,62 pontos, o Hang Seng subiu 0,61% em Hong Kong, a 28.969,71 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,48% em Taiwan, a 17.158,81 pontos.

No primeiro trimestre de 2021, o PIB da China teve expansão anual de 18,3%, bem maior do que o avanço de 6,5% observado no último trimestre do ano passado, mas aquém da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 19,2%. Dados chineses de produção industrial e investimentos em ativos fixos também mostraram ganhos menores do que se previa, mas o do setor varejista surpreendeu positivamente.

Nos últimos meses, sinais de que a China continua se recuperando com vigor dos efeitos da pandemia de covid-19 vêm alimentando temores de que Pequim se prepara para reverter medidas de estímulo monetário e fiscal adotadas desde cerca de um ano atrás.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta marginal, mas renovou máxima desde fevereiro de 2020. O S&P/ASX 200 avançou 0,07% em Sydney, a 7.063,50 pontos.

Agência Estado