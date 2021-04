Reconhecidas as grandes marcas do Estado

O ano de 2020 foi marcado pela resiliência e capacidade de mudança das empresas em meio à maior crise sanitária da história recente. E, assim como o nascer do sol, a edição de 2021 da pesquisa Marcas de Quem Decide simboliza a reinvenção das marcas e o início de um novo tempo para a nossa economia.

Os resultados da 23ª edição do evento foram apresentados nesta quinta-feira, em um evento diferente, realizado no formato digital e transmitido através plataformas digitais no site do JC e no Youtube na manhã desta quinta-feira.

Realizada pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata, a pesquisa é a única que mede tanto a lembrança, quanto a preferência, de um público seleto: gestores de negócios e altos executivos do Rio Grande do Sul. Com isso, apresenta o panorama completo das marcas que estão na mente e no coração do público em 71 setores da economia.

A pesquisa é reconhecida no mercado gaúcho como um instrumento fundamental de dados, ideias e reflexões que auxilia as empresas durante o ano todo. "É um estudo amplo e abrangente das melhores marcas do Rio Grande do Sul", resume o diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero.

Uma das categorias mais aguardadas era a especial Grande Marca Gaúcha do Ano. A lista apresentou a siderúrgica Gerdau na liderança em lembrança, seguida de Tramontina, Randon, Zaffari e Lojas Renner. Ao todo, 10 grifes da economia gaúcha foram destacadas nesta categoria - as outras especiais são Marca Gaúcha Ambiental, Marca Gaúcha Inovadora e Proatividade na Pandemia, uma novidade desta edição.

Acompanhando o crescimento de setores da economia gaúcha, neste ano também foram acrescentadas as categorias Concessionária de máquinas agrícolas, Rede atacadista (atacarejo) e Ração para pets.

Os resultados completos de preferência e lembrança em todos os setores serão detalhados em um caderno especial que circula no dia 26 de abril, encartado na edição impressa do JC e publicado no site www.marcasdequemdecide.com.br.

Além dos gráficos e análises de cada categoria, o especial irá trazer artigos de nomes fortes do mercado, abordando gestão de marca, relacionamento com o cliente, marketing digital, vendas e empreendedorismo.

Durante a transmissão desta quinta-feira, o diretor da Qualidata, responsável pela pesquisa Marcas de Quem Decide, Paulo Di Vicenzi, observou uma característica marcante da iniciativa: "Esse é o mais abrangente estudo de marcas. Quem fala isso não sou eu, é o mercado".

A apresentação foi comandada pelo colunista do JC Ivan Mattos, com produção e projeto da edição de 2021 a cargo da Storia Eventos. Beatriz Moraes, diretora da Storia, reforçou que "o JC coloca holofotes nas pessoas que constroem e inspiram o mundo das marcas". "E estar na produção junto com a equipe do jornal é um orgulho para a Storia, além de ser desafiador e cheio de oportunidades que surgem nesse cenário de pandemia", valoriza.

BOX - O top 10 na categoria Grande Marca Gaúcha do Ano

Gerdau

Tramontina

Randon

Cia Zaffari

Lojas Renner

Marcopolo

Grupo RBS

Fruki

Sicredi

Banrisul

Panvel

PUCRS

Unimed









A palavra dos representantes das marcas