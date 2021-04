Revitalizada por construtora, Praça Júlio Andreatta será reinaugurada no Quarto Distrito

projeto Após passar por uma ampla revitalização, a praça Júlio Andreatta, localizada no Quarto Distrito, em Porto Alegre, será reinaugurada na próxima terça-feira (20). O, que levou oito meses para conclusão, foi comandado pela incorporadora Cyrela Goldsztein, garantindo nova opção de lazer e convívio à comunidade.

Com a reforma, a praça passou a contar com academia ao ar livre, playground, dogplay e áreas de estar mais atraentes e confortáveis. O projeto incluiu ainda pintura artística para destacar ainda mais a área, antes cinza e deteriorada, que ganhou um ar descolado e contemporâneo. A inspiração veio da arte de rua e do muralismo, e teve como referência as praças dos Estados Unidos.

A incorporadora também finalizou obras de melhorias da praça São Geraldo, na mesma região da cidade, inaugurada em janeiro. "Em comum entre elas está o fato de serem espaços completamente abandonados, que ganharam nova identidade e passam a atrair a atenção dos moradores de todas as idades", salienta Daniel Dillenburg, arquiteto e paisagista que responde pelos projetos.

As áreas são são vizinhas do Prime Wish, empreendimento lançado pela Cyrela Goldsztein no início de 2020. A incorporadora investiu cerca de R$ 2 milhões em melhorias na região, através de um termo de compromisso com a prefeitura de Porto Alegre. Além das praças, foram realizadas benfeitorias nas escolas municipais Passarinho Dourado e Patinho Feio.

O CEO da Regional Sul da Cyrela, Rodrigo Putinato, diz que as melhorias nas áreas de lazer contribuem com a valorização da região e trazem mais qualidade de vida aos moradores do bairro. “Reformados e atualizados, os parques se integram ao dia a dia da cidade. Qualificar a infraestrutura no entorno dos empreendimentos é um compromisso da Cyrela. O Quarto Distrito de Porto Alegre está passando por uma grande revitalização e temos muito orgulho em fazer parte dessa história”, afirma.

A cerimônia de inauguração da praça, na semana que vem, está marcada para as 9h, e contará com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital, Germano Bremm.