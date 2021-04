Lojistas de Porto Alegre contam com ações emergenciais para manter atividades

Os lojistas de Porto Alegre contam com as medidas emergenciais do governo do Estado, entre uma série de ações, para alavancar os negócios ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo um levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre com comerciantes de diversos segmentos na Capital, entre as iniciativas que os empresários mais anseiam estão a manutenção auxílio emergencial do governo federal (com 76% dos entrevistados a favor) como forma de atendimento às necessidades da população e consequente fomento para o setor.

Mas outras medidas também constam na lista de demandas dos varejistas: 58% dos entrevistados solicita a isenção do IPTU para o período em que as empresas estiveram fechadas durante a pandemia; 47% afirmam que precisam de capital de giro; 3% acredita que é preciso reduzir o ICMS; 2% deseja poder solicitar empréstimo com maior tempo para começar a pagar; outros 2% alerta para a importância de não fechar o comércio e 1% pede a volta do programa de suspensão e isenção de contrato de trabalho. Esta última demanda, está entre as reivindicações do próprio Sindicato. "O auxílio que o governo deu às empresas em 2020 foi muito importante, tanto que já tem um novo pedido no congresso para que esta medida seja retomada", destaca o presidente da entidade, Paulo Kruse.

O dirigente também defende que seja prorrogado o prazo de pagamento das parcelas do Pronampe (verba federal disponibilizada por vários bancos, que originalmente beneficiava o setor rural, mas foi estendida também para o comércio) pelo Banrisul. "Esperamos que o governo do Estado facilite esta prorrogação e que o crédito do auxílio emergencial gaúcho venha com custo barato para os lojistas", emenda Kruse.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre ressalta que as empresas não estão visando o lucro neste momento. "Estamos pensando exclusivamente na manutenção dos negócios e dos empregos do setor." Em relação ao faturamento dos lojistas, o levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisa da entidade registrou que 37% dos entrevistados acreditam que irão manter o ritmo de vendas que estão obtendo atualmente. Outros 33% estão otimistas, apostando em uma melhora nos resultados e 30% acham que terão queda até julho. "Desde que reabrimos as portas, no final de março, as vendas estão melhorando", observa Kruse.

"Cada dia de comércio aberto cria mais confiança no consumidor, e por consequência os lojistas podem fazer mais promoções, e as vendas começam a aumentar", destaca o presidente do Sindilojas Porto Alegre. Kruse afirma que a estimativa para o Dia das Mães - segunda data mais importante para o varejo nacional - é de crescimento frente a 2020. "No ano passado, o comércio estava fechado neste período. Se pudermos trabalhar este ano, com certeza haverá um resultado melhor para as empresas."

O dirigente pondera que a maior preocupação do setor está voltada para o início do segundo semestre, com a chegada do inverno. "Estamos comprando produtos e fazendo perspectivas de vendas, porem sabemos que a época de frio no Rio Grande do Sul aumenta o número de doenças respiratórias, o que nos causa certo receio", confessa o dirigente. "Por isso, a expectativa de todos os lojistas é que os governos municipais, estadual e federal tenham verbas disponíveis para ajudar os empresários, principalmente os pequenos, a manterem seus negócios."