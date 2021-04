Cerca de seis mil vagas de emprego são ofertadas nas agências no Sine em todo o RS

Quase seis mil oportunidades de trabalho estão disponíveis nas agências FGTAS/Sine. Ao todo, são 4.732 vagas de emprego no Rio Grande do Sul e 1.151 na Região Metropolitana de Porto Alegre.

As cidades que apresentam o maior número de vagas disponíveis nos Sines são Caxias do Sul (500), Porto Alegre (392) — na unidade do Centro Histórico —, Santa Cruz do Sul (301), Garibaldi (262), Sapiranga (257), Erechim (227) e Bento Gonçalves (204), respectivamente. Considerando todos os trabalhos ofertados, 61% não exige experiência profissional alguma e 21,9% não requisitam escolaridade mínima.

São 492 oportunidades para alimentador de linha de produção, a função com mais vagas abertas. Em seguida, aparece motorista de caminhão (149), pedreiro (141), ajudante de motorista (124), marceneiro (120) e representante comercial autônomo (116).