PepsiCo tem lucro e receita acima das expectativas no primeiro trimestre

A PepsiCo publicou o balanço do primeiro trimestre de 2021 na manhã desta quinta-feira (15) com lucro líquido e receita acima das expectativas. Às 7h42min de Brasília, a ação da empresa marcava 0,42% no pré-mercado de Nova York.

A gigante do setor de alimentos e bebidas registrou lucro líquido de US$ 1,71 bilhões no período, ou US$ 1,21 por ação em termos ajustados, superando a previsão de analistas consultados pelo FactSet de US$ 1,12 por ação.

Já a receita da empresa nos primeiros três meses do ano foi de US$ 14,82 bilhões, avanço em relação aos US$ 13,88 do mesmo período do ano anterior e acima da previsão de US$ 14,55 bilhões. Apesar do crescimento de 2,4% nas vendas globais, na América Latina, epicentro da pandemia de covid-19, as receitas cederam 4% no intervalo informado pelo balanço.

Agência Estado