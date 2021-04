Atacadistas gaúchos enfrentam dificuldades de reposição de estoques

A reposição de estoques tem sido um problema para os atacados devido os efeitos causados pela pandemia de Covid-19. Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) aponta que 44,9% dos atacadistas entrevistados apontaram dificuldades pontuais com alguns fornecedores e centradas em alguns produtos, enquanto 25,5% disseram que as dificuldades são generalizadas.