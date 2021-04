Magazine Luiza anuncia a aquisição do site 'Jovem Nerd'

A Magazine Luiza anunciou nesta quarta-feira (14) a aquisição do Jovem Nerd, a maior plataforma multimídia voltada para o público nerd e geek do País. Os valores da transação não foram informados. Fundado em 2002 por Alexandre Ottoni e Deive Pazos, o Jovem Nerd produz conteúdo sobre diversos temas da cultura nerd, entre eles cinema, séries, games, história e ciência, e que vai ao ar em seus programas NerdCast, NerdOffice, NerdBunker, NerdPlayer e Nerdologia.

Com mais de 5,5 milhões de inscritos em seus canais no YouTube, os programas já superaram a marca de um bilhão de visualizações no serviço. Além disso, o Jovem Nerd também está presente nas principais redes sociais, com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 3 milhões no Twitter. Em 2019, o NerdCast foi o primeiro podcast do Brasil, e o terceiro do mundo, a ultrapassar a marca de um bilhão de downloads.

O conteúdo produzido pelo Jovem Nerd, tanto em formato de áudio, vídeo, texto e jogos, continuará sendo disponibilizado através dos canais atuais e a liberdade editorial da criação será mantida. Adicionalmente, o conteúdo da plataforma será integrado ao aplicativo da Magazine Luiza, ampliando o seu alcance e aumentando o tempo de uso do aplicativo.

Agência Estado