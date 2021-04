Petróleo fecha em alta com otimismo com EUA, mas pandemia limita ganhos

O petróleo futuro recuperou parte das perdas acumuladas na última semana e fechou em alta nesta segunda-feira (12) com investidores otimistas pela retomada da economia dos Estados Unidos em meio à vacinação acelerada contra a Covid-19 e os estímulos fiscais no país. O recrudescimento da pandemia em algumas regiões do mundo, porém, limitaram os ganhos da commodity energética, já que impõem riscos à recuperação da demanda global pelo óleo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymes), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para maio avançou 0,64% (+US$ 0,38), a US$ 59,70, enquanto o do Brent para o mês seguinte teve alta de 0,52% (+US$ 0,33), a US$ 63,28, na Intercontinental Exchange (ICE).

Após estender as perdas da última sessão, operando em queda na madrugada, o petróleo se recuperou e passou a subir diante da perspectiva de recuperação robusta da economia americana, que deve aumentar a demanda do país pela commodity. Os Estados Unidos são os maiores compradores do óleo em todo o mundo. Além da agenda de apoio fiscal adotada pela administração de Joe Biden, o ritmo acelerado da vacinação contra a Covid-19 nos EUA é o principal fator a sustentar o otimismo no mercado de petróleo.

Hoje, o chefe da força-tarefa da Casa Branca no combate à pandemia, Andy Slavitt, afirmou que os EUA atingiram a média diária de 3 milhões de vacinados diariamente na última semana, para um total de 120 milhões de americanos imunizados, o que corresponde a cerca de 60% da população adulta do país, segundo ele. A promessa de que todos os americanos adultos estarão aptos já na semana que vem a receber a vacina reforça a boa perspectiva local.

Apesar de perdas recentes, a Capital Economics avalia que o petróleo deve ganhar força ao longo de 2021 e retomar a trajetória de alta. Em relatório enviado a clientes, a consultoria diz que a provável recuperação da demanda global por commodities energéticas deve fazer com que a média de preços de produtos como o petróleo e o gás fiquem acima das registradas no ano passado. O carvão, porém, deve manter o desempenho fraco, projeta a casa.

Se, por um lado, a vacinação em massa nos EUA suporta a alta do óleo, de outro, o aperto da pandemia em outras regiões do mundo segura os ganhos da commodity. O foco da preocupação de investidores está na situação na Europa, cuja imunização da população tem ocorrido de forma lenta. Soma-se a isso relatos de que o governo da Alemanha estenderá o lockdown no país, em decisão que pode ser anunciada ainda hoje. Fora da Europa, a Índia também registra um forte aumento de casos de Covid-19, que fez o país ultrapassar o número de infectados no Brasil.

Agência Estado