Ibovespa tem alta moderada e sustenta os 118 mil pontos com influência externa

O Índice Ibovespa opera em alta moderada na primeira hora de negociação desta segunda-feira (12) acima dos 118 mil pontos, refletindo fatores favoráveis do cenário internacional, como os ganhos firmes dos preços do petróleo, queda do dólar e estabilização dos juros dos Treasuries. Já os índices da bolsa de Nova Iorque iniciam a semana com sinal negativo, atribuído a ajustes depois do rali de sexta-feira.

CPI da Covid-19. Apesar do ambiente externo ameno e da agenda de indicadores escassa, o ambiente é de cautela com o cenário doméstico. Além das incertezas sobre o que será feito do Orçamento de 2021, agora o cenário conta com os ruídos políticos em torno do presidente Jair Bolsonaro, que tenta evitar a instalação daNesta manhã, Bolsonaro usou as redes sociais para pedir união e apoio ao seu governo. O chefe do Executivo reforçou sua defesa em prol da "liberdade" e voltou a criticar medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos durante a pandemia.

Às 11h13min desta segunda, o Ibovespa tinha 118.414 pontos, em alta de 0,63%. Alinhadas aos ganhos em torno de 2% dos preços do petróleo no exterior, Petrobras ON e PN subiam 1,87% e 2,03%, respectivamente. As ações também reagem ao acordo da estatal com a União para compensações relacionadas a licitações dos volumes excedentes da cessão onerosa nos campos de Sépia e Atapu. Vale e siderúrgicas também avançavam, em dia de leve alta dos preços do minério no exterior. O setor financeiro, bloco de maior peso no índice, tinha altas moderadas.

Em Nova Iorque, os índices à vista confirmaram a indicação dos futuros e abriram em queda, aparentemente num movimento de realização de lucros recentes. O índice Dow Jones recuava 0,12%, enquanto S&P500 e Nasdaq recuavam 0,08% e 0,42%, respectivamente.

Agência Estado