Governo tenta novamente licitar estacionamento na Orla do Guaíba

Após o primeiro certame em janeiro, uma nova tentativa para a cessão da área de 22,3 mil metros quadrados localizada no Cais de Porto Alegre será realizada na sexta-feira (16), às 9h30min. A licitação agendada pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), tem como objeto o espaço que será destinado ao estacionamento nas proximidades da Usina do Gasômetro, na Orla do Guaíba.

Em relação ao primeiro certame, algumas alterações no edital foram realizadas, entre elas o tempo de prazo do contrato, que passou de 24 para 48 meses, e a exigência de oferta mínima de 500 vagas de estacionamento. Será considerada vencedora a empresa que apresentar a maior oferta por metro quadrado. O edital do pregão eletrônico estipula como mínimo aceitável o valor de R$ 2,29 por metro quadrado. Para o prazo de 48 meses, a cessão da área deve arrecadar no mínimo R$ 2,45 milhões.

Além da licitação para o Cais de Porto Alegre, a semana de 12 a 16 de abril terá a concorrência para pavimentação de um trecho de quatro quilômetros da RSC-480, que dá acesso ao município de Ponte Preta e faz a ligação a Barão de Cotegipe, no norte do Estado. O certame, demandado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), chegou a ser agendado para o início de fevereiro, mas foi adiado para ajustes na documentação do processo.

Ao todo, 23 licitações estão previstas pela Celic na semana. Para ter mais detalhes sobre os processos, os interessados podem acessar as informações que estão no site www.celic.rs.gov.br. Basta consultar pelo número do edital.