Maioria das bolsas da Europa fecha em baixa, com dados alemães e inflação chinesa

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira (9), repercutindo a divulgação de indicadores macroeconômicos mistos na Alemanha e dados que apontaram para surpreendente aceleração da inflação na China. Ainda assim ,os índices acionários do continente conseguiram acumular avanço na semana.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou a sessão em leve alta de 0,08% e acumulou ganho de 1,16% na semana.

A produção industrial alemã recuou 1,6% em fevereiro ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam acréscimo de 1,1% no período.

Por outro lado, as exportações na maior economia da Europa mantiveram a tendência de recuperação e avançaram 0,09% na comparação mensal de fevereiro, superando expectativas do mercado.

Nesse ambiente, na bolsa de Frankfurt, o índice DAX se valorizou 0,21% nesta sexta, a 15.234,16 pontos, tendo alta de 0,84% em relação à sexta-feira anterior.

Paris também acompanhou o movimento ascendente e o CAC ganhou 0,06% nesta sexta e 1,09% na semana, a 6.169,41 pontos.

Nas demais praças, o tom dos negócios foi negativo, após o governo chinês revelar que tanto a inflação ao consumidor quanto ao produtor tiveram aumento anualizado bem acima do que analistas esperavam em março. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) também superou o consenso e subiu 1% no confronto mensal de fevereiro.

Com isso, em Londres, o índice FTSE 100 recuou 0,38%, a 6.915,75 pontos, mas saltou 2,65% na semana. Em Milão, o FTSE MIB perdeu 0,60%, a 24.429,41 pontos, na mínima do dia, o que representa uma queda de 1,14% no acumulado das últimas cinco sessões.

Na Peninsula Ibérica, o IBEX 35, de Madri, cedeu 0,83%, a 8.565,80 pontos, também no menor valor intraday, em baixa semanal de 0,14%.

Em Lisboa, o PSI 20 baixou 0,25%, a 5.017,16 pontos, com alta de 0,80% na semana.

Agência Estado