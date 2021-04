Magazine Luiza vai instalar Centro de Distribuição em Gravataí

A varejista Magazine Luiza irá instalar um Centro de Distribuição (CD) em Gravataí, no condomínio logístico da multinacional GLP, às margens da RS-118. A informação foi confirmada pela prefeitura municipal, que recebeu na manhã desta sexta-feira (9) o pedido de consulta de viabilidade do empreendimento, primeiro passo para emissão do alvará. O documento já foi liberado ainda nesta manhã, segundo o prefeito Luiz Zaffalon.

desistiu do negócio no ano passado município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina O centro de distribuição do Magazine Luiza deve ser instalado no espaço que estava destinado para o CD do Mercado Livre, que, após o fracasso de conversações com o governo do Estado sobre a liberação de uma condição tributária especial para o trânsito de mercadorias que vêm de outros estados para serem entregues a clientes no Rio Grande do Sul. O Mercado Livre acabou anunciando a instalação de seu centro logístico no

Além de comemorar a geração de emprego e renda no município com o empreendimento, Zaffalon destaca que a instalação do Magazine Luiza confirma a importância de Gravataí como referência logística. “Temos uma ótima posição geográfica, permitindo fácil acesso rodoviário pela Freeway, ERS 118 e a BR 116, além da proximidade ao aeroporto internacional em Porto Alegre”, lembra o prefeito.

centros logísticos da Log e da Montabil/Modular 118 O condomínio da GLP em Gravataí já possui os CDs de Lojas Lebes, Ford, Yapp e Flexul. Além disso, o município também conta com os. Segundo dados da prefeitura, são mais de 200 mil metros quadrados de área construída, mais de 20 empresas abrigadas e pelo menos 1,1 mil empregos gerados no setor.

Maior varejista de e-commerce do Brasil, a Magazine Luiza teve um crescimento de 121% em suas vendas on-line em 2020, que alcançaram R$ 9,529 bilhões. Em outubro, a empresa abriu um centro de distribuição em Duque de Caxias (RJ), para atender a demanda do estado do Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais e Espírito Santo.