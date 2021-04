Esteio ganha supermercado do Grupo Imec

O Grupo Imec de supermercados inaugurou sua primeira unidade na Região Metropolitana nesta quinta-feira (8). O Desco Super&Atacado fica na BR-116, em Esteio, junto ao Multistop Centro de Compras, empreendimento próximo ao parque Expointer.

A marca representa o formato do grupo, misto de supermercado e atacado, trabalhando com mais de 7 mil itens de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar, direcionados tantos ao atendimento de consumidores finais como para empreendedores com a necessidade de abastecer os seus negócios. A unidade de Esteio terá mais de 3 mil metros quadrados de área de venda e cartão próprio que proporciona 45 dias para pagamento e acesso a ofertas exclusivas.

Fundado há 65 anos em Lajeado, o Grupo Imec conta com 23 lojas, sendo 17 da marca Imec e 6 da Desco. Atualmente, sua atuação está nas regiões dos Vales do Taquari, Rio Pardo, Paranhana e Caí, além da região Carbonífera e da Serra Gaúcha.

A inauguração da unidade de Esteio marca o início do plano de expansão da rede em 2021. No segundo semestre, é prevista a abertura de lojas em Santa Cruz do Sul, Montenegro e Porto Alegre, além de investimentos no centro de distribuição, no parque atual de lojas e infraestrutura. “Essas novas lojas, e em especial a chegada à Região Metropolitana, fazem parte de uma estratégia de expansão formada ainda em 2019, tendo como alvo aberturas de unidades em áreas com boas condições de mercado para o crescimento da empresa” explica o diretor-presidente do Grupo Imec, Leonardo Taufer.

O Multistop, centro de compras onde está instalada a nova loja Desco Super e Atacado, aposta no moderno conceito de paradouro, e contará com diversos estabelecimentos comerciais e lojas de conveniência, como supermercado, materiais de construção, utilidades, restaurantes, farmácia, entre outros. O local contará, ainda, com mais de 400 vagas de estacionamento.

O empreendimento recebeu investimentos superior a R$ 30 milhões. A previsão é de que o centro de compras, que é da CDNL Administração de Imóveis, em parceria com as Empresas InBetta, inicie suas operações comerciais no primeiro semestre de 2021.