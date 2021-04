Portais do Guaíba terão rota para passeio de bicicleta na zona Sul de Porto Alegre

Sete portais do Guaíba serão revitalizados através de uma parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) com o centro médico Prontosul. O grupo irá transformar as áreas localizadas nas extremidades dos bairros Tristeza e Vila Conceição em uma rota turística, destinada ao passeio de bicicleta à beira do Lago. O trabalho será executado em parceria com a KS Arquitetos, e deve ser entregue até o final de 2021.

A ideia é que a praça Comendador Souza Gomes seja o ponto zero da rota, que deve recrutar a parceria do sistema de compartilhamento de bicicletas Bike Poa e contará com mapas em placas espalhadas por todo o trajeto. Segundo o projeto, o local também será equipado com novas quadras de beach tennis, bebedouros e receberá obras de recuperação de banheiros e modernização de bancos e brinquedos.

Há dois anos, o centro médico já havia abraçado o projeto piloto de revitalização do Portal Dona Irena (Rua Dr. Armando Barbedo), consolidando-o como espaço de integração da comunidade. Agora, o grupo promete intervenções urbanísticas em todos os portais, para a construção de espaços com vista para o Guaíba e acesso à areia. Os projetos temáticos passam por valorização da região para fomentar os esportes aquáticos (Rua Vicente Faillace), a contemplação (Rua Dr. Barcelos), a pescaria (Rua Otto Niemeyer), a implementação de um deck ou trapiche de convivência (Rua Almirante Câmara) e a viabilidade de atividade física (Vila Conceição), além de um projeto que será escolhido por concurso com inscrições abertas para estudantes de arquitetura (Rua Dr. Mário Totta) e outro com tema a definir (Rua Padre João Batista Reus).

Também serão instalados equipamentos como bancos, academia ao ar livre, guarda-corpo e escadarias, para uso livre pela população. Além disso, a prefeitura irá apoiar com obras para conter a erosão e melhorar o sistema de esgoto da região. Todas as áreas permanecerão de uso livre à população.

A iniciativa será formalizada em assinatura simbólica durante visita dos empresários e do prefeito Sebastião Melo no fim da tarde de sábado (10) ao Portal Dona Irena. "Nunca as cidades olharam para si com tanta lucidez sobre a importância de oferecer qualidade de vida e bem-estar", observa o diretor geral do Prontosul, Hassann Akmed, referindo-se às limitações de deslocamento trazidas pela crise sanitária. "A revitalização dará a Porto Alegre espaços verdes que serão referência em qualidade de vida”, concorda o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Bremm.