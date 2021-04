Melo e Leite alinham estratégias de enfrentamento à Covid-19

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, recebeu ontem o governador Eduardo Leite no Paço Municipal. Com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, prefeito e governador debateram ao longo de uma hora o cenário da pandemia na Capital e no Estado e as medidas tomadas para o enfrentamento da Covid-19. O governador convidou Melo a participar do Gabinete de Crise.

"Estamos em uma fase de construção. Vamos participar com quadros técnicos do Gabinete de Crise e, depois, sob a liderança do governador, vamos debater a cogestão com as medidas importantes para avançarmos no enfrentamento da pandemia, com todos os esforços para salvar vidas e para garantir o funcionamento da cidade dentro dos protocolos e propiciando renda às famílias", afirmou o prefeito.

Melo apresentou ao governador dados sobre o ritmo de vacinação na Capital e quanto à desaceleração da ocupação de leitos, testagem positiva e volume de atendimento nos pronto atendimentos e postos de saúde. Nos últimos 15 dias, registros da Secretaria Municipal de Saúde apontam redução de 20% na taxa de ocupação de pacientes confirmados com Covid-19 em UTI, reduzindo o número de pacientes aguardando leitos.

O governador também apresentou dados que mostram a desaceleração no Estado. "Nós compartilhamos do desejo de não fechar atividades. Existe uma melhora perceptível, mas ainda é um patamar alto que precisa ser acompanhado com muita responsabilidade", manifestou Leite. "O prefeito tem qualidade que admiro na política que é a capacidade de diálogo", disse o governador.

O prefeito aceitou o convite e participará do debate nesta quinta-feira, quando também representará a Granpal, cuja presidência assinou nessa terça-feira, 6. Também ficou acordado que integrantes a serem definidos pelo município participarão das discussões técnicas do grupo, que reúne-se nas segundas e quintas.

Porto Alegre já vacinou mais de 273 mil pessoas, superando os 18% da população imunizada com a primeira dose. Melo reforçou ainda a estratégia de fiscalização centralizada pelo Escritório de Fiscalização, liderado pela Secretaria Municipal de Segurança, que trabalha pela conscientização da população e combate aglomerações e festas clandestinas.