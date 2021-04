Ouro fecha em leve baixa, à espera de sinalizações na ata do Fed

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em leve baixa nesta quarta-feira (7) enquanto investidores aguardam sinalizações do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na ata referente à mais recente reunião de política monetária da instituição, a ser divulgada no período da tarde.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho encerrou a sessão com perda de 0,08%, a US$ 1.740,1 a onça-troy.

Nos últimos dias, o metal precioso registrou uma sequência de ganhos, ignorando dados econômicos positivos dos Estados Unidos, que tendem a prejudicar o ativo, considerado reserva de segurança. Na visão do Commerzbank, isso ocorre porque não há sinais de que o Fed pretende apertar a política monetária em um futuro próximo.

O banco considera improvável que a ata do último encontro da instituição traga alguma mudança na postura. "Consequentemente, a recuperação do preço do ouro pode continuar por algum tempo ainda. Dito isso, seu potencial de alta acima da marca de US $ 1.750 por onça troy provavelmente diminuirá gradualmente", prevê.

Agência Estado