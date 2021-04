Dólar tem manhã instável no mercado à vista

O dólar está instável no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (7). Após abrir com viés de baixa alinhado à queda do índice DXY do dólar ante divisas principais mais cedo, a moeda americana subiu de forma pontual acompanhando a alta frente pares emergentes do real. Às 9h58min desta quarta-feira, o dólar à vista subia 0,13%, a R$ 5,5986.

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março veio abaixo do piso das estimativas do mercado e fica em segundo plano. Há ainda um pano de fundo de cautela fiscal, que ajuda a contém a perda do dólar, diante da indefinição de como ficará o Orçamento de 2021 e das perspectivas de agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil ainda este mês.

O IGP-DI registrou alta de 2,17% em março, após um avanço de 2,71% em fevereiro , segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou abaixo do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam uma alta desde 2,35% a 3,08%, com mediana positiva de 2,54%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Estadão.

Agência Estado