Sine de Porto Alegre tem 30 vagas abertas para contratação imediata

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Sine Municipal de Porto Alegre está com 30 vagas abertas para vendedor porta a porta. Para se candidatar às vaga é necessário ter Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação AB. A contratação será imediata.

O atendimento aos candidatos será presencial e os interessados devem comparecer nesta quarta-feira (7) na sede do Sine, das 9h às 12h ou das 13h às 16h. O local fica na esquina das avenidas Sepúlveda com a Mauá, no Centro da Capital.

As cartas de encaminhamento podem ser retiradas antes da entrevista ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos.