Pesquisa aponta queda de 10% nos gastos das classes C e D do RS em fevereiro

pesquisa de hábitos de consumo realizada pela Superdigital, fintech do Santander Os gaúchos de classes C e D reduziram em 10% os gastos de fevereiro, em comparação ao primeiro mês de 2021. Os dados foram coletados em, que se baseou nas transações feitas pelos clientes do banco. Os setores mais afetados com este recuo foram o de automóveis e veículos (-30% em vendas), prestadores de serviços (-27%) e transportes (-22%). Por outro lado, houve crescimento nos gastos com companhias aéreas (44%), hotéis e motéis (18%) e lojas de roupas (11%).

Segundo o mesmo levantamento, no comparativo com janeiro, a queda de gastos das classes C e D no Brasil foi de 28%. Em nível nacional, os gastos com prestadores de serviços caíram 50%, enquanto que os com combustíveis subiram 7%. Em todo o País, as maiores variações registradas entre fevereiro e janeiro foram nas categorias de prestadores de serviços (-50%), serviços (-45%) e lojas de artigos diversos (-33%). O único setor em que houve aumento de gastos foi o de combustível, com uma variação positiva de 7%.

O maior recuo ocorreu no Sudeste, onde a queda do consumo foi de 31%. Mas as regiões Nordeste e Centro-Oeste também perderam vendas para ambas as classes econômicas, que apresentaram uma diminuição de 25% nos gastos. No Norte, a queda foi de 21%, e na Região Sul o consumo encolheu em 10%.

De acordo com a CEO da Superdigital no Brasil, Luciana Godoy, a explicação está no fato de que fevereiro é um mês com menos dias, e que este ano o Carnaval ocorreu sem festas, com boa parte da população em casa, gastando menos.

Ela analisa que no mês de janeiro o consumo foi maior porque algumas pessoas ainda puderam contar com uma sobra no orçamento pelo pagamento da segunda parcela do 13° salário, além do auxílio emergencial, que foi liberado até dezembro. Luciana destaca que, em fevereiro, 33% do consumo foi realizado em supermercados (inclusive com três pontos percentuais a mais que em janeiro), seguido por restaurantes (12%), lojas de artigos diversos (11%) e serviços (9%).