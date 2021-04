Primeiro terminal logístico brasileiro voltado ao arroz começa exportações em Rio Grande

Cerca de 27 mil toneladas de arroz embarcaram no Porto de Rio Grande nesse fim de semana com destino à Costa Rica. O porto já realiza a exportação do grão, mas esta é a primeira a ser feita diretamente do Terminal Logístico do Arroz (TLA), sediado na antiga estrutura da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa).

Segundo o governo estadual, o navio MV Vola atracou no cais público na noite de sexta-feira (2). A expectativa é de que a operação seja concluída até esta terça (6).

A carga sai dos silos de armazenagem e segue, através de esteiras, até o portão da embarcação. O processo, que não envolve guindastes, danifica menos o grão.

Antes da implementação do TLA, o arroz dividia espaço com a soja nos armazéns dos terminais retroportuários. O grão acabava sendo exportado apenas no período da entressafra da soja, quando havia disponibilidade de espaço, devido ao volume significativo da semente. De acordo com a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul, 70% do arroz de que o Brasil se alimenta passa pelo Estado.