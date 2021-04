Feira do Peixe comercializa mais de 51 toneladas e fatura mais de R$ 1 milhão

A 241ª edição da Feira do Peixe terminou nesta sexta-feira (2), após três dias de duração. Ao todo, foram comercializadas 51 toneladas de pescados, o que representa um faturamento de mais de R$ 1 milhão para os feirantes. O resultado foi considerado positivo pela organização. “Estamos satisfeitos. Em um ano de pandemia, a feira operou com menos bancas e contou com menos público. Mesmo assim, centenas de famílias que vivem da pesca artesanal foram beneficiadas, conseguindo parte importante do seu sustento financeiro”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Rodrigo Lorenzoni.