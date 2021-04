Após crescimento, Sicredi mantém planos para 2021

Apesar dos impactos da estiagem e da pandemia de Covid-19, o ano de 2020 foi de crescimento para o Sicredi. De acordo com o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, os planos do sistema de cooperativas de crédito para 2021 continuam inalterados. Segundo ele, este ano, até agora, está muito semelhante a 2020. "Se mantém tanto o ritmo de aplicações, empréstimos e novos associados", relata. Em março, o Sicredi atingiu a marca de 5 milhões de associados. É um total que representa quase metade dos 11 milhões de adeptos do sistema de cooperativismo de crédito no Brasil, de acordo com o Banco Central.

Em 2020, houve um aumento de 40% no volume de depósitos em contas do Sicredi, dobrando a média dos anos anteriores, que se aproximava dos 20% ao ano. "Sabemos que foi atípico e muito provocado pela mudança de consumo na população, especialmente quem conseguiu manter sua fonte de renda no período", relata o executivo. "No momento em que as pessoas não tinham como sair e muita coisa parou no ano passado, muitos conseguiram economizar mais e aumentar sua capacidade de poupar", completa. No momento em que gastos foram evitados ou reduzidos por serem considerados supérfluos, explica, aumentou o volume de depósitos.

Nesse período, a carteira de crédito do Sicredi cresceu 30%. "Em muitas situações, aquelas empresas que estavam bem financeiramente tiveram que recorrer a algum empréstimo para ter capital de giro ou alguma coisa. Mais pessoas precisaram contratar operações de crédito para conseguir se manter ou manter seu comércio funcionando, por exemplo", contextualiza Port. "Foi um crescimento histórico, mas sabemos que, no aspecto dos empréstimos, esse crescimento tem repercussões." Eventualmente, diz o dirigente, alguém que tomou crédito em 2020 estava esperando ter um cenário melhor agora, mas esse ano pode ser igual ao ano passado.

Port também observa que a pandemia acelerou o processo já avançado de digitalização do Sicredi. Esse processo ocorre em dois eixos: um deles é para o associado, através do fortalecimento da participação da cooperativa em canais como o WhatsApp e o aplicativo do banco, além do Woop, a conta digital do Sicredi. "A experiência do Woop gradativamente está sendo expandida para os associados tradicionais", diz Port. "Utilizamos o Woop como uma forma de implantar a tecnologia digital, mas tudo que nós aprendemos com ele estará disponível para todos".

O outro eixo de digitalização é para os funcionários. "Toda nossa infraestrutura que funciona em Porto Alegre e presta serviços para todo o País está trabalhando 100% em home office", informa. "Felizmente, conseguimos aproveitar muito bem a tecnologia neste momento e por conta disso nada parou".

O atendimento presencial nas agências ainda acontece, mas reduzido devido às restrições. Port fala que as atividades físicas vão ao encontro de uma tendência no setor financeiro. "Hoje, o Banco Central obriga que instituições financeiras funcionem 5 horas por dia para atendimento. Agora, temos situações em que as agências funcionam 6 horas ou mais. Isso evita aglomerações em horários de atendimento", diz.

Neste ano, o Sicredi prevê a inauguração de 17 novos pontos de atendimento. De acordo com Port, com agências em Balneário Pinhal, Imbé e Xangri-Lá, a cooperativa busca atender demanda antiga de veranistas gaúchos e amplia a cobertura para as cidades do Litoral Norte.

No Estado, o Sicredi tem 618 pontos de atendimento - 20% do total ficam no Rio Grande do Sul -, e em 98 municípios é a única instituição financeira presente. Nacionalmente, o Sicredi inaugurou sua primeira agência no Amazonas em 2020 e, neste ano, abriu em Macapá, capital do Amapá. Assim, consolidou operações em 24 estados e no Distrito Federal.