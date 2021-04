Flexibilização de atividades no sábado beneficia cidades e comércios que investem na Páscoa

permissão de abertura de atividades não essenciais - A tarde desta quinta-feira (1) foi marcada por reorganização dos setores do comércio e turismo da Serra gaúcha, após a confirmação dacomo estabelecimentos do varejo e de gastronomia - neste sábado (3), em meio ao feriado de Páscoa, conforme anunciado pelo governador Eduardo Leite.

Pela medida, o sábado funcionará como um dia útil, com comércio liberado até 20h e restaurantes até as 18h para atendimento presencial, mantendo os serviços de drive-thru e retirada nas lojas entre 5h e 20h, todos os dias da semana, inclusive no feriado e final de semana, até dia 9 de abril.

demandas dos prefeitos e setores econômicos da região serrana Segundo o governador, a decisão de liberar o comércio não essencial no próximo sábado, de forma "pontual e cuidadosa", atendeu às, que têm a venda de chocolates artesanais e o turismo de Páscoa como segundo maior movimento da economia local, atrás apenas das comemorações natalinas.

cobranças por novas flexibilizações atenção especial ao feriado de Páscoa Desde a semana passada os gestores da Serra vêm intensificando as, com o intuito de minimizar as perdas dos segmentos do turismo e do comércio nesse período mais crítico da pandemia. Pedido defoi reforçado em reuniões, na terça (30) e quarta (31), entre representantes dos municípios e secretários do Executivo gaúcho.

Como já era esperado, a decisão do governador não agradou a maioria dos setores, que defendia aberturas mais amplas e durante todo o feriadão. No entanto, interlocutores do Palácio Piratini confirmam que foi a solução de menor risco diante do cenário da pandemia, e voltada a beneficiar especialmente os comerciantes de chocolates artesanais, que têm a Páscoa como principal período de vendas.

Na segunda-feira (5), em reunião com os prefeitos ligados à Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs), o governador analisará as sugestões de cada região e começará a alinhavar as medidas do distanciamento controlado que passarão a valer a partir do dia 10 de abril.

Ao longo desta quinta, prefeitos de Nova Petrópolis, Canela e Gramado, três dos principais destinos do turismo de Páscoa, reuniram seus secretariados e equipes para organizar os serviços de sábado e as fiscaizações para todo o feriadão.

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, que chegou a vir à Capital para tratar das flexibilizações com o chefe a Casa Civil Artur Lemos Júnior, considerou a liberação de funcionamento das atividades no sábado um "avanço significativo". "Consideramos que a flexibilização que haverá no sábado é um avanço significativo dentro da situação que tínhamos até então. Foi uma conquista, após uma semana de intenso esforço e muito diálogo, para que se encontrasse o ponto de equilíbrio. Esperamos continuar tendo bons avanços daqui para frente, com a redução dos números da Covid-19 e novas flexibilizações para os setores econômicos", destacou.

Por meio de postagem nas redes sociais, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), Marcos Alexandre Streck, também comentou a flexibilização que valerá no sábado. Segundo ele, a decisão auxilia os estabelecimentos comerciais que oferecem produtos de Páscoa. “Temos trabalhado incansavelmente para garantir a retomada segura das atividades comerciais, tão necessária para reduzir os prejuízos econômicos causados pelas medidas de controle ao avanço da Covid- 19", comentou Streck.

Procurados pela reportagem, representantes das prefeituras de Gramado e de Canela, que tradicionalmente investem no turismo de Páscoa, não quiseram se manifestar.