Piratini protocola na Assembleia projeto para o auxílio emergencial gaúcho

auxílio emergencial gaúcho aos setores mais afetados pela pandemia O governo do Rio Grande do Sul enviou à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (31) o projeto de lei para criar o. A medida foi protocolada em regime de urgência.

A proposta prevê até R$ 100 milhões de repasse para trabalhadores que perderam emprego e empresas dos setores de alimentação e alojamento e mulheres chefes de família em situação de extrema pobreza. Veja abaixo quem pode ter direito ao benefício.

o setor de eventos pediu inclusão no auxílio emergencial Na terça-feira,

A previsão é de que o socorro seja repassado em duas parcelas: de R$ 1 mil cada parcela para empresas do Simples e de R$ 400 cada parcela para microempreendedores individuais, desempregados e mulheres chefes de família.

O objetivo é atender até 96,4 mil beneficiários diretos, sendo 19 mil empresas gaúchas do Simples Nacional, 51,7 mil microempreendedores individuais (MEI), 17,5 mil pessoas desempregadas e 8,2 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo o governo do Estado, dos quase 23 mil desligamentos líquidos registrados no setor de serviços, 17,5 mil são dos segmentos de Alojamento e de Serviços de Alimentação. Ambos fecharam 2020 com redução de 16,5% do número de trabalhadores em relação ao observado no início do ano passado.

Quem poderá ter direito ao auxílio