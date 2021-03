Dono da Churrascaria Portoalegrense, Antônio Guido Bratti morre aos 82 anos

Morreu, aos 82 anos, Antônio Guido Bratti, o Antoninho, dono da tradicional Churrascaria Portoalegrense, localizada na Capital. Segundo postagem assinada pela família nas redes sociais, o falecimento ocorreu no último domingo (28). Ele havia sofrido um infarto na última quinta-feira (25) e estava internado no Instituto de Cardiologia.

homenageado pelo Jornal do Comércio Recentemente, Antoninho foi, em reportagem sobre os negócios de Porto Alegre que trazem a cidade no nome.

Antônio dedicou 60 anos de vida para manter a tradição do churrasco à la carte, o que fez com maestria. Ele começou seu primeiro negócio na avenida Júlio de Castilhos, com a marca Guaporense. Há 38 anos, abriu a Churrascaria Portoalegrense, que traz o mesmo sistema, à la carte.

"Antonio Guido Bratti foi um exemplo de vida, sempre honesto com todos, sempre justo e correto, e tanto amável, por diferentes lugares ao redor do mundo, por lembrarem do churrasco e da empatia dele. Além da grande carreira profissional, foi um marido, um pai e um avô, amava sua família incondicionalmente, trazendo paz e união, e ensinamentos de vida", relata seu neto, Nico, na página da churrascaria no Facebook.