Dólar abre em alta, mas passa a cair e tem cotação de R$ 5,75

O dólar abriu em alta no mercado à vista nesta quarta-feira (31) mas passou a cair em meio à disputa técnica da Ptax e a queda da moeda americana predominante no exterior em meio ao recuo dos juros dos Treasuries longos, que subiam levemente mais cedo. O ajuste ocorreu após os dados de criação de empregos no setor privado americano levemente abaixo do esperado.

Às 10h05min desta quarta, o dólar à vista caía 0,28%, a R$ 5,7571.

Os investidores estão atentos ainda a negociações no Congresso Nacional para corte de emendas parlamentares, a fim de evitar extrapolar o teto de gastos, uma vez que os sinais do governo são de que o presidente Jair Bolsonaro tende a sancionar o orçamento aprovado pelo parlamento sem vetos, segundo fontes.

Forças Armadas A postura do novo comando dasserá monitorada ainda, após tentativa frustrada de um deputado bolsonarista ontem de propor dar ao presidente poder "de guerra", enquanto Bolsonaro voltou a repudiar as medidas de isolamento social no dia mais letal da pandemia no Brasil.

o Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 5,6 pontos em março ante fevereiro, Mais cedo,para 85,5 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado é o mais baixo desde julho de 2020.

Nos Estados Unidos, o setor privado criou 517 mil empregos em março, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP. O número ficou levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam criação de 525 mil postos de trabalho neste mês. A ADP também revisou para cima sua estimativa de geração de empregos em fevereiro, de 117 mil para 176 mil.

Agência Estado