BRDE investiu R$ 3,3 bilhões durante a pandemia

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) publicou, ontem, as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício de 2020. No cenário da crise causada pela pandemia de Covid-19, além dos seus próprios recursos, o BRDE buscou parcerias com outras instituições, nacionais e internacionais, com o objetivo de contemplar tanto o crédito emergencial em momento de extrema dificuldade para os empreendedores quanto o apoio a novos investimentos. Dessa forma, mais de R$ 3,3 bilhões em financiamentos foram operacionalizados por meio de seus programas de desenvolvimento no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

No período, as contratações com recursos próprios do BRDE somaram R$ 651 milhões, uma elevação de 75,1% em relação a 2019, enquanto as fontes externas corresponderam a R$ 308,4 milhões em operações, um salto de 93,6% na comparação com o ano anterior.

"Apesar de todos os desafios e dificuldades, de um ambiente de muita incerteza econômica, de muita insegurança tendo em vista o cenário sanitário que estamos enfrentando, mesmo assim conseguimos cumprir a nossa missão de apoiar e fomentar o desenvolvimento econômico e social da região Sul", avalia a diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos. "Nós utilizamos a palavra crise como oportunidade. Esse foi o mantra que mantivemos no ano passado e desse resultado hoje estamos aqui aferindo as grandes possibilidades", afirmou o vice-presidente e diretor de Operações, Wilson Bley Lipski. "Tivemos um belo desempenho, o terceiro melhor resultado da história do BRDE", completa ele.