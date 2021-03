Prazo para aderir ao parcelamento do IPTU termina nesta quarta-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Os contribuintes que optaram por parcelar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre em 10 vezes têm até o dia 31 de março para realizar o primeiro pagamento. As guias com a nova data já foram enviadas pelo correio e também podem ser retiradas pela internet. Conforme o superintendente da Receita Municipal, Christian Justin, a adesão permite a regularização, sem onerar demasiadamente os contribuintes.

Conforme dados da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), foram lançadas 664.017 guias de IPTU/TCL em 2021, somando um total de R$ 1,069 bilhão. O município já arrecadou R$ 572,3 milhões, estando em aberto, ainda, R$ 497,2 milhões (ou 148,9 mil guias) - expectativa é de recuperar pelo menos R$ 210 milhões até o final do ano por meio do parcelamento e de ações de cobrança.

O objetivo da Receita Municipal é que, considerando esses contribuintes que ainda estão inadimplentes e aqueles que já pagaram ou parcelaram o imposto, o índice de regularização atinja 90% até o final do ano. Do total dos valores arrecadados do IPTU, pelo menos 25% é destinado à educação e 15% aplicado em saúde, conforme a Constituição. O restante é utilizado em serviços prestados pela prefeitura à população.

Após a adesão, as guias são enviadas mensalmente para o endereço cadastrado ou para o endereço de correspondência informado. Para aderir ao parcelamento, a primeira parcela deve ser paga até o dia 31 de março.

As parcelas vencem sempre no último dia útil de cada mês. Para facilitar o pagamento em dia, a Secretaria Municipal da Fazenda indica o débito em conta. Este ano, também foi disponibilizado ao contribuinte pagar com o cartão de crédito.

O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi e Banco Original) e lotéricas.