Novos secretários do Governo Leite assumem Agricultura e Turismo

O governo de Eduardo Leite (PSDB) ganhou dois novos secretários em pastas que protagonizam os extremos da pandemia. Silvana Covatti assumiu a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - sucedendo o filho Luis Antonio Covatti, o Covatti Filho -, setor que como ela mesma disse "é o PIB do Estado" e terá novo recorde de colheita este ano . Já Ronaldo Santini já responde pela recém recriada Secretaria de Turismo, atividade mais afetada pela crise sanitária.

Na posse, feita por meio digital em transmissão pelo YouTube, Leite e Santini se apressaram em projetar que haverá mais medidas para ajudar o segmento, que vai de bares e restaurantes a hotelaria e locais de visitação e passeios, que atraíam visitantes do Brasil e até Exterior, como as regiões de Gramado, Canela e de Bento Gonçalves, com o repertório da uva e do vinho.

"Toda a cadeia está fortemente afetada, pois é da natureza da atividade a aglomeração, que neste momento não é recomendado", lamentou o governador Eduardo Leite.

Com as restrições da bandeira preta que devem se manter ainda nas próximas semanas antes de recuo mais forte dos indicadores do novo coronavírus, a operação de parques e áreas de eventos estão proibidas. Leite recebeu pedidos para a abertura para as vendas de Páscoa, mas não cedeu.

Santini diz que já estava planejando ações e que anunciará nos próximos dias. "Vamos iniciar um traballho de retomada de confiança", projetou o titular do Turismo, sem dar mais detalhes.

tom de cobrança sobre o Piratini , reivindicando mais medidas além do que o Uma carta aberta à população, assinada por 13 entidades de diversas regiões , elevou no fim de semana o, reivindicando mais medidas além do que o governo anunciou no pacote do auxílio emergencial gaúcho , que será enviado à análise da Assembleia Legislativa. O setor quer maior oferta de financiamento e solução para o endividamento. Também pediu ampliação da operação das empresas.

Na área da Agricultura, o governador citou entregas na gestão do filho de Silvana, como a conquista do status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, que foi conferida no começo deste mês pela Organização Internacional de Saúde Animal (OIE) . "Isso vai abrir ainda mais mercado para exportações", associou Leite.

Covatti Filho, que era o secretário mais jovem do governo, mais que o próprio governador, que tem 35 anos, como Leite costumava registrar e repetiu a observação nesta terça-feira, fez questão de destacar que sua mãe será a primeira mulher a dirigir a pasta.

"Como me disseram: vai ser a mãe recebendo o legado do filho", citou a nova titular, que reforçou que vai seguir a linha de atuação e manterá o diálogo com os setores do agronegócio. O trabalho de fiscalização será decisivo para fazer valer a condição sanitária de área livre sem vacinação.

No quesito representação de gênero, o governo tucano elevou em 50% o número de integrantes em dois dias. Além de Silvana, outra secretária recém empossada foi Raquel Teixeira, que assumiu a área da Educação nessa segunda-feira (29)

Com isso, o governo passa de quatro para seis mulheres no comando de secretarias entre as 25 existentes. Mesmo assim, a supremacia masculina impera. Elas respondem agora um quarto das estruturas que integram o primeiro escalão do governo. As outras ocupantes são Tânia Moreira, da Comunicação, Regina Becker, de Trabalho e Assistência Social, Beatriz Araujo, da Cultura, e Ana Amélia Lemos, de Relações Federativas e Internacionais.