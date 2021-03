RS cria 29,5 mil vagas de trabalho formal em fevereiro, indica o Caged

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Rio Grande do Sul criou 117 mil vagas de trabalho em fevereiro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Economia. Em compensação, 88,4 mil trabalhadores foram demitidos. O saldo está positivo com 29,5 mil novos empregos e representa variação de 1,16% em relação a janeiro.

O crescimento no RS foi superior à média nacional (1,01%). Mesmo assim, o mercado de trabalho brasileiro registrou abertura líquida (contratações menos desligamentos) de 401 mil vagas em fevereiro. O número ficou acima do ano passado, quando o saldo líquido foi de 225 mil, e representa o recorde para o mês, segundo o Ministério da Economia. O saldo de fevereiro é resultado de 1,7 milhão de admissões e 1,2 milhão de desligamentos.

Os resultados foram comemorados pelo ministro da Economia Paulo Guedes na coletiva de imprensa transmitida ao vivo pelo Youtube da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. "Definitivamente estamos no caminho certo para a recuperação econômica", sentenciou Guedes.

O mercado formal tem demonstrado capacidade de recuperação, em grande parte devido ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda - o BEm. O programa teve o objetivo de preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente da crise causada pela Covid-19.

"Agora temos que renovar o BEm, que preservou quase 11 milhões de empregos", disse Guedes, sem garantir quando o programa deve ser reativado.

Além disso, o ministro voltou a defender a vacinação em massa dos brasileiros, única medida capaz de garantir o retorno seguro dos trabalhadores aos seus postos de trabalho, principalmente os informais. "A vacinação em massa é fundamental para que o brasileiro, - especialmente aquele que está entre os quase 40 milhões de informais - não fique nessa escolha cruel entre sair de casa e ser abatido pelo vírus ou ficar em casa e ser abatido pela fome", defendeu.

Ele lembrou o compromisso do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. "Com isso, deve cair a taxa de óbitos e podemos pensar no retorno das atividades", previu Guedes.

Desde o ano passado, no entanto, o Caged tem diferenças metodológicas. Desligamentos não informados pelas empresas acabam sendo corrigidas por outros dados, como os de seguro-desemprego.