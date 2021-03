Abertura da Feira do Peixe de Porto Alegre é transerida para quarta-feira

teria início nesta terça (30) A abertura da tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre foi transferida para quarta-feira (31). O evento, que, foi postergado em um dia para que a estrutura possa ser totalmente finalizada, oferecendo maior segurança sanitária a expositores e público. O evento, promovido na Capital há 241 anos, prossegue até a Sexta-feira Santa (2).

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smedt), a nova data foi definida após reunião com os representantes da Associação dos Pescadores do Extremo Sul e Colônia Z-5, nesta segunda-feira (29). De acordo com o presidente da Associação, Beto Superti, a estrutura não estaria totalmente pronta até terça, o que determinou o adiamento do evento.

A feira ocorre em três pontos da cidade- no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, e nos bairros Restinga e Belém Novo - e terá 13 bancas para a venda de frutos do mar, sendo quatro de atacadistas. Ao todo, mais de 250 famílias estão envolvidas diretamente com a comercialização dos pescados.

Diante do agravamento da pandemia, serão obedecidos todos os protocolos de segurança sanitária, para que a o evento ocorra de forma organizada e sem aglomerações. As bancas terão distanciamento mínimo de quatro metros e pontos com água e álcool em gel para feirantes e consumidores.

cancelamento No ano passado, a prefeitura chegou a anunciar odo evento, em função da pandemia, mas a grande circulação de pessoas em busca de pescados acabou se concntrando no Mercado Público, e duas bancas tiveram de ser liberadas em caráter excepcional.

Neste ano, a administração da Capital espera que a realização da feira em seus pontos tradicionais colabore para evitar novas aglomerações.