Semana começa com 240 vagas de emprego cadastradas no Sine de Porto Alegre

Para quem está em busca de emprego, a unidade do Sine Municipal (av. Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) inicia a semana com 240 vagas disponíveis para retirada de cartas para entrevista. A unidade atende de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e recomenda marcação de horário para retirada da carta de encaminhamento (veja como realizar o agendamento abaixo).