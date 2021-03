Banrisul disponibiliza linha de crédito para fomentar pequenos negócios

Para atender as necessidades de capital de giro e de investimento dos pequenos negócios, o Banrisul disponibiliza uma linha de microcrédito destinada ao microempreendedor individual (MEI). Serão beneficiados empreendedores com faturamento de até R$ 81 mil por ano, microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano; e, ainda, empreendedores informais com renda mensal de até R$ 30 mil. Para pessoa jurídica, o valor do crédito varia entre R$ 2,5 mil e R$ 12 mil, com prazo de pagamento de até 30 meses. Já para pessoa física, os recursos variam entre R$ 1 mil e R$ 8 mil, com prazo de pagamento de até 24 meses. Para capital de giro, o prazo é limitado a 12 meses.

O Microcrédito Banrisul conta com avaliação das características do negócio e da necessidade do recurso e acompanhamento e orientação da instituição durante a operação de crédito. A modalidade oferece carência para o pagamento da primeira parcela, a partir da data de contratação, de até três meses para capital de giro e de até seis meses para investimento.

A solicitação de microcrédito deve ser feita junto às agências do Banrisul, mediante análise de crédito. Reforçando a importância do distanciamento social para conter o avanço da pandemia, as agências estão atendendo exclusivamente por agendamento, que pode ser feito pelo aplicativo Banrisul Digital ou no site do banco.