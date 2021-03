Prefeitura confirma realização da Feira do Peixe de Porto Alegre

A realização da tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre, que ocorrem anualmente na Semana Santa, está confirmada. Nesta quinta-feira (25), a prefeitura da Capital divulgou que o evento, promovido há 241 anos, ocorrerá entre 30 de março e 2 de abril em três locais: no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, e nos bairros Restinga e Belém Novo. A montagem das estruturas inicia nesta sexta-feira (26).

A feira, a mais antiga da Capital, é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), em parceria com a colônia de pescadores Z-5 e a Associação dos Pescadores do Extremo Sul.

Serão 13 bancas para a venda de frutos do mar, sendo quatro de atacadistas. Ao todo, mais de 250 famílias estão envolvidas diretamente com a comercialização dos pescados.

Diante do agravamento da pandemia, serão obedecidos todos os protocolos de segurança sanitária, para que a feira ocorra de forma organizada e sem grar aglomerações. Segundo a prefeitura, as bancas terão distanciamento mínimo de quatro metros e pontos com água e álcool em gel estarão disponíveis para feirantes e consumidores.

“O evento é muito importante para garantir renda para centenas de famílias que precisam da pesca para sobreviver. Ao realizá-la, tomando todos os cuidados necessários de prevenção à covid-19, buscamos o equilíbrio necessário para manter nossa economia girando”, explica o secretário da Smdet, Rodrigo Lorenzoni.

cancelamento do evento A decisão de manter a feira neste ano tem como objetivo evitar aglomerações no Mercado Público. No ano passado, a prefeitura chegou a anunciar o, em função da pandemia. No entanto, a grande circulação de pessoas acabou transferida do Largo Glênio Peres para o interior do Mercado, o que obrigou o município a liberar duas bancas em caráter excepcional, a fim de diluir a concentração de pessoas.

Serviço

Feira do Peixe – Centro

•De 30 de março a 02 de abril

•Horário: 08h às 20h

•Local: Largo Glênio Peres

Feira do Peixe - Restinga

•De 31 de março a 02 de abril

•Horário: 08h às 20h

•Local: Esplanada da Restinga

Feira do Peixe - Extremo Sul - Belém Novo

•De 30 de março a 02 de abril

•Horário: 08h às 20h

•Local: Rua Dr. Cecílio Monza, 10901, Belém Novo