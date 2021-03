Feiras da economia criativa migram para o digital e buscam apoio para driblar um ano sem atividades

ensaiando uma retomada Após iniciar 2021em Porto Alegre, as feiras de rua da economia criativa, que movimentam diversos segmentos e geram renda a centenas de pessoas, sofreram mais um revés das restrições pandêmicas e atingem neste mês de março a marca de um ano de atividades paralisadas. Diante dessa realidades, o cenário local, que antes da Covid-19 chegava a registrar até cem eventos mensais, busca a reinvenção digital, mas esbarra nas dificuldades de expositores, fornecedores e consumidores em se adequarem ao novo momento.

De acordo com pesquisa nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc) sobre a percepção dos impactos da Covid-19 nas cadeias de produção e distribuição dos setores cultural e criativo no Brasil, elaborada entre junho e setembro de 2020, 60% dos profissionais da economia criativa que responderam ao questionário exerciam suas atividades em feiras e festivais. Desses, 49% admitiram ter perdido a totalidade da renda ao longo do primeiro semestre do ano passado. E, para a maioria, as dificuldades e altos custos para acesso à internet foram apontados como empecilhos para a migração dos serviços para as plataformas digitais.

dar continuidade às atividades Essa realidade é percebida pelos organizadores de feiras tradicionais da Capital. Natalia Guasso, idealizadora do Brick de Desapegos, que há 10 anos agita a economia criativa da cidade, reconhece a dificuldade dos expositores em transportar seus trabalhos e marcas para as feiras digitais. Segundo ela, que desde maio do ano passado buscou o universo online para seguir divulgando os pequenos negócios, marcas e brechós da cidade, a opção digital foi a forma encontrada paraem meio às restrições. "Ninguém parou de pensar e produzir nesse tempo todo, por isso, tivemos de buscar as feiras online, que são a forma que temos de dar continuidade ao nosso trabalho", comenta a empreendedora, que neste mês realiza a 10ª edição online da feira.

Promovidas mensalmente pelo Instagram do Brique, as edições online da feira pasaram a ter uma semana de duração, permitindo divulgar aos poucos o trabalho de marcas e expositores, integrando perfis nas redes socias e promovendo lives de vendas e destaques de produtos nos stories. As transações comerciais são feitas diretamente pelos expositores, que combinam envio ou retirada das peças com o cliente.

Segundo ela, o meio digital democratiza o formato das feiras, já que permite que cada um monte seu evento da forma que desejar, porém, esbarra na falta de acesso e de familiaridade da maioria dos expositores com o universo online. "A maioria não está inserida no digital, nem todo mundo tem acesso nem se adapta ao trabalho nesse formato, mas essa é a nossa realidade agora. Sabemos que as feiras como ocorriam antes não vão acontecer tão cedo, não tem mais volta. Então, estamos presentes, sem agenda fixa, mas como forma de resistência, pois são muitas pessoas que dependem e vivem disso", ressalta.

Natalia, que chegou a organizar uma edição presencial do Brick em 21 de fevereiro - quando a bandeira preta ainda não havia sido anunciada no Estado -, com 24 expositores e mediante todos os cuidados de distanciamento adequado, uso de máscara e sem permitir aglomerações, conta como as exigências sanitárias afetaram o formato do evento. "Tivemos de fazer uma feira mais aberta, totalmente na rua, sem venda de comida e bebida para não incentivar reunião. Também priorizamos o desapego mesmo e, nesse sentido, demos ainda mais força à moda sustentável e ao consumo consciente. Nosso foco está total nas vendas", conta.

Outra peculiaridade do novo momento das feiras é que, através do digital, conseguem ampliar seu alcance, recebendo expositores de outras partes do País e, assim, contribuindo também para movimentar a economia de fora do Estado, além de ajudar a fomentar novos eventos.