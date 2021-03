Inflação de Porto Alegre fecha acima de 1% na terceira semana de março, aponta FGV

Puxada pela alta da gasolina, a inflação de Porto Alegre variou 1,07% na terceira semana de março, revelou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (24), na apuração do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). No geral, o indicou variou 1,04%.

Gasolina (9,64% para 11,85%), automóvel novo (1,52% para 1,64%) e aluguel residencial (0,86% para 1,02%) foram as principais influências individuais positivas na medição do IPC-S da capital gaúcha. Já as negativas ficaram por conta de passagem aérea (-11,72% para -11,00%), batata-inglesa (-11,52% para -14,13%) e leite tipo longa vida (-5,66% para -6,01%).

Seis das sete capitais pesquisadas pela FGV tiveram alta na taxa do indicador. A exceção foi Brasília. Abaixo, confira os últimos levantamentos realizados pela entidade: