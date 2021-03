Com pandemia, produção de calçados tem pior resultado em 16 anos

Afetada pela pandemia da Covid-19, a produção de calçados despencou 18,4% em 2020, somando 763,7 milhões de pares, pior número registrado em 16 anos. Resultado ainda mais drástico foi o da exportação, que retrocedeu em 30 anos, ao minguar em 18,6%, e embarcar 93 milhões de pares.

o emprego gerado pela atividade também enfraqueceu Com isso,, encerrando o ano passado com 247,4 mil postos diretos no Brasil. Este resultado é 7,9% menor do que em 2019. Segundo Relatório Setorial Indústria de Calçados, que será lançado no próximo dia 15 de abril no evento Análise de Cenários, realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), outros números são resultados do cenários micro e macroeconômicos durante este período de crise, por conta da disseminação do novo coronavírus.

A publicação traz dados detalhados do setor, desde produção até exportações por destino, empregos por região brasileira, utilização da capacidade instalada, entre outros. O Relatório Setorial cruza dados oficiais com pesquisa realizada pela Abicalçados com empresas que respondem por 80% da produção do setor calçadista. Também traz projeções, com a finalidade de auxiliar empresas na adoção de estratégias para o longo do ano, de acordo com o comportamento do mercado no curto e médio prazos.

O evento Análise de Cenários será realizado no formato digital a partir das 16h do dia 15 de abril. As inscrições são gratuitas por meio de preenchimento de formulário disponível no site da Abicalçados.