Ouro fecha em queda, com dólar forte por queda nos juros longos dos Treasuries

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em queda nesta terça-feira (23) pressionado pela força do dólar ante moedas concorrentes, já que a moeda concorre com o metal precioso como ativo de segurança de investidores. Ao longo da sessão, o mercado também reagiu aos discursos do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, e da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes americana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril caiu 0,75%, a 1725,10 a onça-troy.

Divulgados antes da audiência no Congresso, os discursos de Powell e Yellen destacaram a rápida recuperação da economia dos EUA. A perspectiva de melhora deu mais apoio ao dólar, que reagiu principalmente à queda na curva longa dos juros dos Treasuries, os títulos da dívida pública americana.

Para o diretor de investimentos da Wolfpack Capital, Jeff Wright, o Fed "parece confortável com o recente aumento nos rendimentos de 10 anos como uma ferramenta para moderar as pressões inflacionárias no longo prazo", o que ajudou a manter o ouro em território negativo na maior parte do dia.

Ainda assim, a perspectiva futura para o metal é positiva, segundo o Commerzbank, por conta de uma política monetária acomodatícia a longo prazo e mais medidas fiscais expansionistas. A instituição precifica o pacote de investimentos em infraestrutura pretendido pelo governo do presidente Joe Biden, que estima mais US$ 3 trilhões em gastos.

"Este cenário não apenas aumentará o já elevado endividamento nos EUA, mas também provavelmente gerará inflação. Em seu papel de reserva de valor, o ouro deve brilhar neste contexto", explica o banco alemão.

*Com informações de Dow Jones Newswires

Agência Estado