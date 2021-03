Bolsas da Europa fecham sem direção única com recrudescimento do coronavírus

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira (23) em meio a temores quanto ao recrudescimento do coronavírus no continente e à manutenção ou intensificação de medidas de restrições à mobilidade. O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou em baixa de 0,20%, a 423,31 pontos. O subíndice de viagens e lazer, por sua vez, cedeu 1,23%, a 263,40 pontos.