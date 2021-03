Fecomércio-RS pede abertura do comércio aos fins de semana

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) enviou nesta terça-feira (23) um pedido para que o governador Eduardo Leite reconsidere a decisão de fechar o comércio nos fins de semana. Segundo a instituição, a restrição, "apesar de bem-intencionada, não leva às consequências esperadas no controle da pandemia".

No documento, a Fecomério-RS aponta que a menor disponibilidade de horários gera uma concentração maior de pessoas no dia em que as lojas estão funcionando. Por isso, para a federação, oferecer uma amplitude maior de funcionamento permitiria um maior distanciamento entre os clientes.