Ouro fecha em baixa, com mercado especulando impactos de crise na Turquia

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta segunda (22) com o mercado observando com atenção a mais recente crise na Turquia, quinto maior mercado para o metal precioso em todo o mundo. A forte desvalorização da lira turca após a demissão do presidente do Banco Central do país pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, segundo analistas, pode levar a uma queda na demanda por ouro, que, negociado em dólar, se torna mais caro para detentores da divisa. Por outro lado, há a percepção de que em meio a uma escalada da inflação, um número maior de turcos busque a commodity como proteção à alta dos preços.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril caiu 0,20%, a US$ 1.738,1 a onça-troy.

De acordo com o World Gold Council, a demanda de ouro no varejo na Turquia no ano passado totalizou 147 toneladas, o que coloca a Turquia em quinto lugar em termos mundiais. Assim, a demissão do presidente do Banco Central local e seu impacto na lira são observados atentamente pelo mercado. "Resta saber se o forte aumento no preço do ouro em moeda local irá dissuadir os turcos de comprar ouro", aponta o Commerzbank. "Ao contrário da Índia, onde os altos preços locais reduzem a demanda, no passado o interesse de compra na Turquia tendeu a aumentar quando o país viu movimentos de preços comparáveis", justifica o banco alemão.

Com a alta recente da inflação na Turquia, que tende a ser reforçada com a forte e repentina desvalorização da lira, o tema ganha atenção. "Parece que os investidores estão preocupados que a inflação galopante possa dizimar suas poupanças. Isso destaca o papel do ouro como proteção", avalia o Commerzbank.

Outro elemento observado ao longo do dia foi o dólar. Ao final da sessão, a moeda americana operava com perdas perante os pares, o que estimula a compra para detentores de outras divisas, e limitou as perdas do ouro.

Agência Estado