Sequoia Logística adquire controle da Transportadora Plimor

A Sequoia Logística e Transportes informou que, em 20 de março de 2021, a sua controlada, a Transportadora Americana, celebrou contrato para a aquisição de 100% da Transportadora Plimor. O valor da operação não foi informado.

A Plimor, fundada em 1975 no Rio Grande do Sul, atua no ramo de transporte e logística, com foco no transporte de e-commerce leve, (volumes de até 30kg) e carga fracionada (less than truckload ou LTL), servindo diversos segmentos, como por exemplo, informática, fármaco, calçados e vestuário, entre outros. A empresa está presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, atendendo mais de 1.800 municípios e possui mais de 70 pontos de atendimento.





Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a aquisição permitirá à Sequoia ampliar sua capacidade de atendimento, principalmente no Sul do País, aumentando capilaridade nos segmentos B2C e B2B. "Também, em linha com a estratégia da companhia, a maior densidade nas rotas e estrutura operacional nas pontas proporcionará redução no lead time e mais agilidade nas entregas", afirma.





Segundo a empresa, o plano de integração prevê sinergias operacionais e administrativas, além de reforçar o compromisso da Sequoia de seguir realizando investimentos e expandindo sua operação





A Sequoia lembra que a consumação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A transação foi realizada por uma empresa controlada pela Sequoia, a Transportadora Americana.