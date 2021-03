PL protocolado na Câmara dos Deputados busca linha de crédito emergencial para setor de eventos

mais prejudicados pelas restrições da pandemia Um dos segmentos, o setor de eventos completou um ano praticamente paralisado no Brasil. Para buscar apoio governamental a demadas urgentes, como a flexibilização de crédito, empresários da área se mobilizaram na elaboração de um projeto de lei voltado à criação de uma linha emergencial de auxílio. A proposta, protocolada na Câmara dos Deputados na quinta-feira (18), busca facilitar a adesão a financiamentos para manter o capital de giro das empresas, fomentar atividades e aquisição de equipamentos, além de permitir o refinanciamento de operações e investimentos contratados ao longo do ano passado.

Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos (Agepes) Proposto ao Congresso pelo deputado federal gaúcho Jerônimo Gorgen (PP), a partir da ação da, o PL 971/2021 aponta condições que devem ser consideradas para a concessão das linhas de crédito, discriminando taxas de juros, prazos de carência e contratação, limite de financiamento indvidual e garantias. A legislação em debate propõe ainda que o Tesouro Nacional seja a fonte de recurso, e beneficia principalmente as empresas enquadradas ao Simples Nacional, maioria maciça das que micro e pequenas que operam no Rio Grande do Sul, contemplando as empresas e profissionais da área de eventos sociais e corporativos.

Na proposição do texto, Gorgen justifica o prejuízo da pandemia sobre o setor e, principalmente, o quanto afeta as pequenas e médias empresas, que têm tido dificuldades na obtenção de crédito junto às instituições financeiras. "Algumas delas (dificuldades) são a drástica redução da rentabilidade da atividade ou mesmo a sua interrupção. Essa situação agravou de forma substancial as dificuldades enfrentadas pelo setor de eventos, que, sem ter como exercer sua atividade, deixam de quitar empréstimos e financiamentos, acumulando esses débitos com outros já existentes", aponta o parlamentar.

Nesse sentido, a linha especial de crédito proposta visa propiciar fôlego financeiro ao setor de eventos e possibilitar aos empresários restabelecer os negócios em meio à pandemia.

O vice-presidente da Agepes, Alexandre Graziadio, lembra que a entidade também participou da elaboração do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), articulado pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) com as empresas do setor, e que tramita no Senado Federal, mas aponta que as sugestões voltadas à inclusão dos pequenos e médios empresários nas linhas de crédito não foram contempladas no Perse. "Vencemos uma batalha parcialmente, mas a guerra continua e, agora, temos de fazem uma ampla campanha para que esse novo PL possa ser votado no Congresso o quanto antes, em regime de urgência", reforça Graziadio.

economia criativa O dirigente lembra ainda que o setor segue buscando agilizar as liberações de crédito aos empresários que se credenciaram junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), dentro da proposta que contemplou as empresas da. Lançado em 14 de janeiro, o financiamento obteve adesão de cerca de 10% dos empresários ligado à Agepes, no entanto, o grupo aguarda há mais de 40 dias pela análise dos contratos. O tema foi tratado nesta quinta, em reunião da Agepes com representantes do banco e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum.

"Vemos que há um grande esforço do governo do Estado e da Assembleia Legislativa em auxiliar o setor, mas resistência dos agentes financeiros. No caso do BRDE, os processos estão mororsos e ainda mais onerosos aos empresários. Há boas intenções, mas elas esbarram nas peculiaridades e esratégias das instituições, muitas vezes na contramão do que propõe a administração estadual", pontua Graziadio.