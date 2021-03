Petrobras diz às distribuidoras que reduzirá preço da gasolina em R$ 0,1420

A Petrobras informou às distribuidoras de combustíveis que vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias em R$ 0,1420 o litro a partir do sábado (20) em todas as suas refinarias de maneira linear. Já o preço do diesel ficou inalterado, disse o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo.

Segundo a Petrobras, o preço final na refinaria passa a ser R$ 2,69 o litro da gasolina.

A queda reflete o comportamento do preço do petróleo no mercado internacional, que tem se mostrado mais volátil nos últimos dias e perdeu a força demonstrada no início de março, quando chegou bem perto dos US$ 70 o barril, o tipo Brent. Nesta sexta-feira, a commodity operava em torno dos US$ 63 o barril.

A Ativa Investimentos ressaltou que pela primeira vez em 2021 o modelo de acompanhamento da defasagem no preço da gasolina apresentou potencial de redução.

Desde 16 de dezembro até agora foram anunciadas 7 elevações do preço do combustível na refinaria. A última baixa anunciada foi em 3 de dezembro.

"Hoje, a defasagem no preço da gasolina internacional em relação à gasolina doméstica se inverteu e no momento o combustível brasileiro está mais caro que no mercado internacional. Por isso, entendemos que haja espaço para uma redução de até 5% no preço da gasolina pela Petrobras no curto prazo", explica o economista da Ativa, Guilherme Sousa.

Agência Estado